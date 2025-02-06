綠委張宏陸喊解散“國會”　游淑慧轟賭輸翻桌

游淑慧諷刺，原來民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌，解散“國會”重選。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北2月6日電／罷免連署全台開花，遭藍民團鎖定罷免的新北市板橋西區民進黨“立委”張宏陸日前表示，最好就是解散“國會”重新來，引發中國國民黨籍台北市議員游淑慧不滿。她痛批張本身就是“立委”還說要解散“國會”很丟臉，更稱民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌。



根據《中時新聞網》報導，張宏陸4日在政論節目《少康戰情室》針對罷免一事進行評論。張提到“最好的就是解散‘國會’重新來”，強調罷免跟解散“國會”是兩個選擇，這番話當下就引發游淑慧不滿。游質疑為何民進黨選輸就要解散“國會”，難道去年的民意不是民意嗎？不要講這麼丟臉的話。



游淑慧5日在臉書發文質疑，為何只要民進黨選輸，就要解散“國會”重選？張宏陸不敢回答這個問題，強調張宏陸自己身為“立委”卻說要解散“國會”，非常丟臉。



另外，針對張宏陸當時稱台灣是“內閣制”，游淑慧奉勸他想清楚再講話，也要好好讀讀書。若台灣是“內閣制”，就是多數黨“組閣”，“內閣”要向“國會”負責，而不是像現在這樣，由一個沒有民意基礎的人當“行政院長”，一天到晚挑戰“立法院”多數民意。



游淑慧最後諷刺表示，原來民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌，解散“國會”重選。



