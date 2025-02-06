青鳥抵制路易莎生意更好　藍委葉元之酸青鳥

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電(記者 俞敦平)針對公民團體青鳥行動因設攤遭拒發動“出征”商家一事，中國國民黨籍“立委”葉元之今受訪時表示，商家有權為維護顧客消費體驗而拒絕政治活動，呼籲青鳥不要為難業者。他批評青鳥“聲音大卻不代表正確”，指出路易莎咖啡埔里門市與彰化溪州夜市即便遭青鳥攻擊，仍維持人潮滿滿，反映主流民意並不支持這類激進行為。



綠營側翼“青鳥行動”因不滿國民黨籍“立委”馬文君，日前在南投埔里的路易莎咖啡酒廠門市設攤進行罷免連署，遭店家以“謝絕所有黨派政治活動”為由拒絕。青鳥指控此事為馬文君施壓所致，隨後發動“出征”抵制該品牌，而彰化溪州夜市也面臨類似情況，青鳥聲稱有十萬人簽署連署將響應抵制。然而，路易莎與溪州夜市人潮未減反增，營業狀況依然熱絡。



對此，葉元之今受訪問時指出，店家基於營業需求拒絕政治活動的決定合理，應該受到尊重，青鳥不應為難商家。



葉元之指出，咖啡店的本質在於提供顧客輕鬆舒適的環境，讓人能安心與朋友聊天、看書等。政治活動則容易因不同立場導致對立，影響這樣的氛圍。他質疑青鳥揚言“動員十萬人抵制路易莎”的行動，並反問，“十萬人真的都支持去打擾商家的正常營業嗎？”



葉元之也酸說青鳥行動“聲音大卻未必代表正確”，並指出不僅路易莎咖啡仍有大量顧客，彰化溪州夜市同樣遭青鳥攻擊後依然人潮不減，反映主流民意其實並不支持這類極端行為。他舉例提到，先前“立法院”通過的財劃法曾被青鳥批評為惡法，但民調結果顯示多數民眾實際上支持該法案。



葉元之強調，大多數人是“沉默的大眾”，期待在安穩的環境中生活，反對造謠與抹黑的行為。他呼籲青鳥停止不理性的批判與動員行動，社會應回歸理性與和諧的討論氛圍。