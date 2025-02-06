民眾黨加入罷綠委　吳思瑤酸藍白合作更緊密

民進黨團針對時事回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨代理主席黃國昌今天提到由民進黨發動的大罷免已波及無辜攤商、店家，把台灣社會搞得烏煙瘴氣，民眾黨將協助憤怒的公民站出來發聲，“一定會有非常實體的活動”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應，藍白不只“立法院”合作密不通風，罷免行動也會合作。但這是人民權利，罷免要尊重民意行使，沒有人可主導或是阻擋。



她也說，現在操作罷免就是國民黨，民眾黨也要堂而皇之插一角嗎？國民黨加上民眾黨要介入罷免，現在看得很清楚是誰用政黨力量做政治惡鬥。



民眾黨將加入國民黨罷免綠委，吳思瑤說，我們可以預判這個罷免會期，藍白合作在罷免行動未來會更近一步合作，投入各項活動，對民進黨鎖定罷免的人選啟動政治攻擊、詆毀都有預判。藍白不只“立法院”合作密不通風，罷免行動也會合作。



至於青鳥連署罷免，遭到路易莎、溪洲夜市、基隆廟口等禁止後，青鳥們提到只要不給擺攤，就發起抵制消費。這樣行為會不會太過？



吳思瑤說，尊重民團連署罷免，但是背後沒有資源、沒有政治勢力，罷免推動面對困難，非常敬佩公民團體沒有資源，也沒動搖。但是花蓮公職卻去敲民眾的門，詢問是否連署罷免國民黨“立委”傅崐萁，對罷免施壓，這是大問題。



吳思瑤表示，為什麼花蓮縣政府可以派人去家中質疑、施壓，有沒有對傅崐萁簽署罷免，這是威權、搞戒嚴，花蓮被傅崐萁夫婦搞成非民主地區，傅崐萁夫婦請停止你們對公民一切壓迫行為。