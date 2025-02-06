藍提非碳家園　黃國昌：樂意與國民黨討論

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫昨日在中常會表示，要把“非核家園”更改為“非碳家園”，並列為優先推動法案。台灣民眾黨代理主席黃國昌6日並未表態贊成或反對，他說，樂意與國民黨針對新會期優先法案討論，接下來也會安排2個黨團三長對三長的會談。



“立法院”新會期即將開議，朱立倫昨天表達，國民黨將以民生為主軸，國民黨希望修正“核子反應器設施管制法”，將使用年限從目前的40年延長到60年，另外也要修“環境基本法”等法案，要把“非核家園”更改為“非碳家園”，已請國民黨智庫研擬相關草案，並請“立法院”黨團規劃新會期優先推動法案。



台灣民眾黨6日上午在黨中央樓下舉行新春團拜，民眾黨代理主席黃國昌、秘書長周榆修、“立委”張啟楷、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、台北市議員張志豪、新北市議員陳世軒與黨公職約20多人團拜，彼此互道新年快樂。



黃國昌接受媒體訪問表示，新的會期，民眾黨團會秉持過去這2個會期所遵循的原則，非常樂意與另外一個在野黨，針對這個會期彼此可以合作福國利民的優先法案進行討論。時程上，接下來也會安排2個黨團三長對三長的會談。



黃國昌說，民眾黨這會期要推動的優先法案，包括司法改革、世代正義、居住正義、解決少子化“國安”危機的重要優先法案，他都會以最開放的態度與另一個在野黨進行優先法案的溝通協商，有具體結果一定負責任地向社會報告。