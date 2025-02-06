大年初九拜天公　蕭美琴、馬英九人氣比一比

蕭美琴遠遠地向民眾、媒體揮手恭喜，面對媒體提問笑而不答。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）大年初六拜天公，台北市木柵指南宮6日舉行“玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會”，邀請到蕭美琴、馬英九與會。蕭、馬2人擦肩而過時有簡單互動、互道新年快樂，但由於蕭美琴參拜有大批隨扈維安，禁止民眾、記者入內，引發民怨。而馬英九參拜則全程開放，馬人氣不減，眾多民眾爭先恐後領發財金、合照，馬也樂得合不攏嘴。



指南宮將蕭美琴、馬英九的參拜儀式錯開舉行。法會現場8點半第一場與會的有指南宮主委高超文、黃承國、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜、民進黨籍台北市議員王閔生等。蕭美琴半小時參拜完後即離開，全程不開放民眾、媒體入內。大批信眾被擋在外，一度引發幾名信眾在現場抱怨“過年要拜廟到處遇到賴清德、蕭美琴的大批維安影響參拜！就不能讓我們好好拜天公嗎”？



蕭美琴在高超文、黃承國等人陪同下離開，媒體問蕭美琴，怎麼看美國總統特朗普要課台積電100%稅？、民進黨發動大罷免？怎麼看妳的好朋友、羅森伯格（Laura Rosenberger）已被特朗普列為前AIT美國在台協會前主席、會影響台美關係？蕭美琴則向媒體揮手、笑而不答。



隨後，蕭美琴與馬英九在指南宮後殿的山道上擦肩巧遇。由於維安人員阻擋採訪，據瞭解蕭美琴與馬英九有簡單良好的互動，互道恭喜、新年快樂。因馬英九2023年率青年訪美時就有受到蕭美琴在雙橡園設宴接待。蕭美琴離開後，王閔生等人仍在廟內與信眾、陪同馬的國民黨籍台北市議員鍾沛君互動。但就是避開與馬同台。



廟方安排第二場馬英九參拜，高超文接待完蕭、再接待馬，隨行的有藍委賴士葆、鍾沛君、韓粉激動姐、大批文山區里長等，人氣很旺。



馬英九與廟方人員、里長們茶敘、大合照，有女里長喊，馬“總統”好帥！馬還一度脫帽站起來開玩笑說，“那我該怎麼辦呢”？引發現場笑聲。馬英九接著在宮廟現場發放發財金給民眾。大批信眾排隊領取，與馬英九握手、合照、簽名，馬來者不拒，笑得合不攏嘴。待了超過1小時，還再到另一處活動空間繼續與信眾互動。