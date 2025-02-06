韓國瑜主持“立院”新春團拜　綠委集體缺席

韓國瑜率委員們上台拜年。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，現場包括副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌以及眾多藍白“立委”到場，民進黨籍“立委”集體缺席。“立院”開春團拜朝野缺乏和氣，連做做樣子都省了。



韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，國民黨團三長全員到場，包括總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強。民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷也都出席。另外還有眾多藍白“立委”現身，藍白“立委”見到彼此都熱情握手互動，氣氛良好。



在活動流程方面，“立法院”邀請鼓陣前來表演，再由韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、黃國昌輪流致詞，接著韓國瑜率“立委”們上台向“立法院”公職人員拜年，最後韓國瑜、江啟臣分發福橘給現場每一位出席團拜的“立委”、“立法院”公職人員。



韓國瑜致詞時表示，今天是大年初九，我們來慶祝蛇年到來，在這裡他要向所有“立法委員”以及本院最辛苦的工作夥伴、各位新聞界的好朋友，以及“國人”同胞至上最高的祝福之意。希望蛇年能夠國泰民安、風調雨順、家家幸福快樂，我們“立法院”工作夥伴也能夠精神愉快，把身體維護好，把工作做好。



韓國瑜幽默表示，“立院”同仁都是公務員考試及格，如果各位分發到故宮博物院，而不在“立法院”，就可以每天與古董字畫在一起，如果各位到中華道德文化復興總會上班，每天都是右邊口袋裝著手帕衛生紙，然後看到人笑笑眯眯的，可以保持最好的風度，因為要重振道德。但是很幸運也是很不幸，我們現在在“立法院”上班。



韓國瑜說，“立委”問政一團和氣的時候，我可以看到同仁們哪怕是倒茶送公文，都是步伐輕盈表情愉快。但當朝野不是一團和氣，反而一團殺氣的時候，“立法院”職員心理壓力都非常巨大，連發表決卡，都是謹小慎微，因為氣氛不對。



韓國瑜表示，但他仍希望所有同仁，因為我們身為公務員，要把分內工作做好，不管是大螺絲、中螺絲還是小螺絲，都把自己分內工作做好。