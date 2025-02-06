馬英九祈願兩岸和平交流旺　罷免不利政局

馬英九許願，風調雨順災難少、國泰民安出口多、兩岸和平交流旺。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）馬英九6日出席台北市木柵指南宮大年初六拜天公活動，被問及兩岸開放團客旅遊陷入僵局，馬用力點頭，並在致詞時特別再提及願望是“兩岸和平交流旺”。對於民進黨發動大罷免中國國民黨籍“立委”，台商日前更嗆賴清德別大罷免，馬受訪說，“要謹慎，這對政局不好”。



台北市木柵指南宮6日舉行“玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會”，邀請到蕭美琴、馬英九等人出席，2人擦肩互動再錯開。陪同馬英九場次的有指南宮主委高超文、藍委賴士葆、國民黨籍台北市議員鍾沛君、韓粉激動姐、大批文山區里長等。



媒體問馬英九怎麼看兩岸觀光旅遊陷入僵局？政府阻擋？馬英九用力點頭。再追問如何看賴清德日前在海基會活動被台商嗆別發動大罷免？馬英九回應，“要謹慎、要謹慎，對政局不好”！



馬英九隨後進行參拜，高超文致詞表示，感謝馬英九連續18年都來參加指南宮的活動。馬英九從當台北市長、“總統”時都來，現在旁邊的貓纜就是馬前市長任內的政績，指南宮是儒釋道都有，也都為馬英九等領導人們加持。他就不占用時間，趕緊讓馬英九致詞。



馬英九致詞時，他僅說，“我只講3句話，就是我新年的3個願望，那就是風調雨順災難少、國泰民安出口多、兩岸和平交流旺，好，謝謝”。



馬英九隨後再到另一處活動中心與信眾交流互動。