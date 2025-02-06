羅森伯格卸AIT主席美方有告知？府未回應

羅森伯格任內多次訪台，也參加賴清德2024年5月20日就職典禮。（照片：府方資料照） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年，美國官方對此未有回應。詢問“總統府”是否接獲相關訊息以及回應，府方也表示，美國官方對於人事沒有相關回應，府也不會有回應。



賴清德去年12月出訪過境美國夏威夷、關島時，羅森柏格因休產假僅錄影致意，由執行理事藍鶯出面迎接。

