【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
羅森伯格卸AIT主席美方有告知？府未回應
http://www.CRNTT.com
2025-02-06 13:34:26
羅森伯格任內多次訪台，也參加賴清德2024年5月20日就職典禮。（照片：府方資料照）
中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年，美國官方對此未有回應。詢問“總統府”是否接獲相關訊息以及回應，府方也表示，美國官方對於人事沒有相關回應，府也不會有回應。
賴清德去年12月出訪過境美國夏威夷、關島時，羅森柏格因休產假僅錄影致意，由執行理事藍鶯出面迎接。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
懷念她？吳子嘉爆企業家們找蔡英文拜年
(2025-02-06 11:20:09)
AIT主席異動 江啟臣：換政府變動是常態
(2025-02-06 10:20:58)
國台辦：賴清德言論暴露破壞兩岸和平真面目
(2025-02-06 10:04:54)
中評觀察：李文忠被拔官原因何在？不容雜音
(2025-02-06 00:48:31)
中評關注：綠推大罷免 轉移賴執政無力
(2025-02-06 00:09:41)
賴未表態反對大罷免 民眾黨：勿玩兩面手法
(2025-02-05 18:47:01)
回應美關稅戰 王世堅：賴清德談增對美投資
(2025-02-05 17:46:04)
台上和氣台下互嗆 謝國樑促童子瑋阻罷藍委
(2025-02-05 15:02:10)