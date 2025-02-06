韓國瑜：主持朝野協商需通天本領應拜孫悟空

韓國瑜致詞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，妙語如珠讓現場笑翻。韓向大家說，這可能是他最後一次向大家拜年，因為他快被罷免了。韓也提到，他想了很久，不知道“立法院長”該拜哪個神，後來才想到應該拜孫悟空，因為主持朝野協商需要通天本領。



韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，國民黨團三長全員到場，包括總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強。民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷也都出席，但綠委集體缺席。



韓國瑜致詞時妙語如珠，把現場藍白“立委”以及將近200位“立法院”職員們逗到樂不可支。



韓國瑜說，按照民進黨團總召柯建銘的說法，他已經快被罷免了，這可能是他最後一次向大家拜年。儘管如此，他的心情一點都不擔憂，因為我們當一天和尚，就被鐘撞一天，這沒問題，大家做好自己份內工作。



韓國瑜接著說，這中華文化5000年下來，所有各行各業都被神明保護的非常好，男的找女朋友找不到，或女的找男朋友找不到，我們可以拜月下老人，結了婚以後還沒生孩子，可以拜註生娘娘。孩子生下來後，希望孩子平安健康長大，我們要拜七仙女。孩子讀書讀不好，可以拜文昌帝君。



韓國瑜指出，小孩子如果當了木匠就拜魯班，當上警察、司法官要拜城隍爺、包公。他當了醫生、護士要拜保生大帝。甚至如果開卡拉OK、酒店就拜豬八戒，開賭場可以拜二郎神，因為多一隻眼睛可以抓詐賭。所以各行各業都有神明保護。



韓國瑜說，我們“立法院”朝野協商的時候，當院長要拜誰？想了很久，想不出來要拜哪一個神明，後來突然想到一個，可以拜孫悟空，因為主持協商要有通天本領。



韓國瑜也提到，他昨天與國民黨主席朱立倫聊天，朱立倫要求“立法院”全部向民生法案來衝刺，不管是協助AI產業或是推動“運動發展條例”，這些都非常棒。所以我們今年能夠幫全台民眾衝出更多福國利民的法案，這是我們大家心之所繫，我們一起來努力。