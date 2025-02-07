木柵指南宮建於清光緒　眺望台北盆地美景

指南宮主殿純陽寶殿源自清光緒年間，迄今已有135年歷史。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）台北市木柵指南宮，香火鼎盛信眾多，政壇大咖皆會定期來參拜。指南宮歷史悠久，源自清光緒十六年（1890年），迄今已135年，主祀八仙中的呂洞賓，也是儒釋道三教合流的宮廟、風水寶地，高居山上，規模雄偉，能眺望大台北盆地，也是海內外旅客的熱門景點。



指南宮位於台北市文山區指南山，地理位置海拔285公尺，視野極佳得以遠眺台北盆地。全寺依山而建腹地近80公頃，為北台灣道教聖地之一，俗稱木柵仙公廟，以主祀孚佑帝君也就是八仙中的“呂仙公”（即呂純陽、呂洞賓）緣故而得名。今日的主殿純陽寶殿，迄今已有135載歷史。



指南宮除為道教宮廟，亦按“三教合流”的理念，兼祀儒、釋二教聖賢。指南宮也是中華道教總會附設的中華道教學院校址，從最早供奉呂祖的純陽寶殿外，陸續完成了大成殿、凌霄寶殿、大雄寶殿、地藏王寶殿，五殿同立。



相傳指南宮奉祀的主神純陽祖師，係於光緒八年（1882年），艋舺縣丞王斌林來台履任時，自山西永樂宮分靈渡海迎奉來台。初時呂仙祖由艋舺（今台北市萬華區）剝皮寮王家崇奉於“玉清齋”，開堂濟世，仙鸞顯化，靈應著名，各地百姓紛踴前來，祈求神靈保佑，解厄消災。

