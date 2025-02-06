綠委批藍白用遮羞布蓋總預算案　王鴻薇駁斥

國民黨團書記長王鴻薇召開“打臉黨團書記長陳培瑜”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電(記者 俞敦平)針對民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜指控藍白對總預算審查報告“遮遮掩掩”，是被遮羞布蓋住的黑箱報告，中國國民黨“立法院”黨團今召開記者會回應，黨團書記長王鴻薇表示，報告格式與歷年一致，並反諷何來黑箱？遮羞布應該蓋在陳培瑜自己頭上才對。



國民黨團6日於黨團記者室召開“打臉黨團書記長陳培瑜”記者會，書記長王鴻薇出席。



王鴻薇今日召開記者會，強烈反駁陳培瑜稱報告是遮羞布蓋住的黑箱作業的說法，並要求陳培瑜對“立法院長”韓國瑜及副院長江啟臣公開道歉。



王鴻薇指出，陳培瑜在個人社群平台貼文，指稱“立法院”刪除預算提案人與報告內容，讓總預算審查報告成為“國、眾兩黨的遮羞布”。王鴻薇駁斥這一說法完全不實，並展示歷年（2017至2024年度）“立法院”送出的總預算審查報告，證明格式一向相同，從未標註提案委員的姓名。



王鴻薇進一步表示，“立法院”目前尚未完成2025年度的總預算報告送出程序，陳培瑜所展示的文件來源不明。她質疑對方可能透過主計處或其他委員會非正式取得資料。



針對“黑箱作業”的指控，王鴻薇強調，所有預算審查資料皆完整保存在“立法院”公報系統中，任何人都能查詢到提案內容與提案人名單。她反酸說：“何來所謂黑箱？遮羞布應該蓋在陳培瑜自己頭上才對。”

