5檢察官與吳乃仁吃奢華米其林宴遭送評鑑

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／台北地檢署針對去年底徐名駒等5名檢察官與民進黨新潮流大老吳乃仁、“柏君人力資源管理顧問公司”負責人陳啟莊豪華餐宴一案進行行政調查，結果出爐，認定5名檢察官未對社交對象詳查即貿然赴宴，事後也不察何人付款而接受陳招待，致遭外界質疑，有損職位尊嚴、言行有失謹慎，違反檢察官倫理規範，依法官法全數移付評鑑。



1月8日台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌爆料，去年12月26日民進黨大老吳乃仁現身高檔無菜單料理餐廳，席間有台北地檢署檢察官在場。



台北地檢署去年12月起訴民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案當天，北檢檢察官徐名駒5名檢察官接受業者陳啟莊、民進黨大老吳乃仁邀請米其林日本料理名店“AD ASTRA”餐敘。台北地檢署調查後，查出當天餐費高達新台幣5萬8696元，由陳刷卡埋單。事件爆發後徐才匯款還陳，5名檢察官見席間出現“爭議人物”吳乃仁卻不離開，5人違反檢察官倫理規範，將5人移送檢察官評鑑委員會個案評鑑。



北檢表示，檢方訪談徐名駒5名檢察官及人力仲介業者陳啟莊6人，但檢方曾2次通知吳乃仁說明，吳均拒絕說明。



北檢指出，徐名駒與陳啟莊為舊識，陳去年12月初邀約徐餐敘，表示由其作東，約定12月26日晚間餐敘。陳另邀約吳乃仁出席，陳洽訂“My 灶”餐廳，徐遂以“同事聚餐”為名義，邀約另4名檢察官赴宴。12月19日，陳因得知友人取消“Ad Astra”餐廳8人包廂訂位需賠付5萬元違約金，遂臨時承接該包廂訂位，通知吳乃仁、徐名駒更改餐廳。徐12月23日以Line訊息通知4名檢察官改餐廳。

