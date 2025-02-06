朱立倫赴屏東團拜　未回應黃國昌罷綠委

國民黨主席朱立倫。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫今天到屏東縣黨部參加新春團拜，再度重申大罷免是民進黨當家鬧事，如果要戰，國民黨會以戰止戰，並續提“立法院”新會期國民黨會推動AI基本法等民生法案。對於民眾黨代理主席黃國昌點名屏東綠委鍾佳濱不適任，媒體想要追問藍、白是否有進一步動作，朱立倫在黨公職護送僅答謝謝就結束聯訪上樓。



朱立倫6日上午到屏東縣黨部舉行新春團拜，並於會前接受媒體聯訪。針對反制大罷免，朱立倫表示，大家希望安居樂業，過新年希望和和氣氣，很不幸民進黨當家鬧事，搞亂台灣政治只為權力考量，這是台灣的不幸，再次呼籲賴清德拿出高度，應該用智慧化解衝突。



針對一般商家被大罷免掃到，朱立倫提到，台灣應該是非常溫暖善良的社會，不管是對不幸去世的藝人徐熙媛（大S）的惡意批評，還是近期路易莎咖啡店被出征，這些都是非常惡意的攻擊，破壞台灣善良人性，都感到非常遺憾，相信台灣是善良的社會，會用溫暖善良來支持。



朱立倫也再提到這會期是民生法案會期，會推AI基本法、修改電業法、希望核電延役20年、永續社會要重視環境、“非核家園”改為“非碳家園”比較符合時代需求、推動保險制走長照保險法、運動產業發展條例作修正、銀行、保險金融業的營業稅要與國際一樣降低、推動新創與年輕人就業等等。



對於民進黨政府造謠政府部門運作困難，朱立倫也批，不要碰瓷、不要造假，整個預算扣除台電補助，事實上衹有刪除3.5%，影響是非常有限的，同時對於新年度預算也比去年度增加將近新台幣800億元，應該說，民眾辛苦繳的納稅錢，而政府預算還比去年多800億元，應該好好做事情，民進黨政府不要在那邊演，好好運用預算比較重要。



由於民眾黨代理主席黃國昌前天剛點名綠委鍾佳濱不適任，不要以為在屏東很舒適不怕罷免，引起關注。朱立倫今天就安排到屏東走訪，現場媒體還想追問“怎麼看黃國昌⋯⋯？”不過朱立倫身旁黨公職則說“謝謝”，護送朱立倫走上樓進行新春團拜。