辜嚴倬雲辭世　宋楚瑜等政商名流赴靈堂悼念

親民黨主席宋楚瑜赴台泥大樓悼念辜嚴倬雲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享壽105歲，家屬於6日下午1點至12日下午4點假台泥大樓3樓“士敏廳”設置靈堂，供親友悼念。首日來悼念者多是政商人士，包括親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨籍台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正、前“國防部長”陳履安，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等人。



辜嚴倬雲的侄孫、中信慈善基金會董事長辜仲諒也到場悼念



由於辜嚴倬雲家屬傾向低調辦理，來靈堂弔唁者均須事先預約才能上樓，管理相當嚴格，有3至4名年長者看到新聞抵現場欲悼念時，因未與家屬預約而無法上樓悼念，但民眾也尊重，並向工作人員道辛苦了。後續辜嚴倬雲家屬會否舉辦追思會，雲朗集團表示未不排除，仍須待家屬進一步決定。



辜嚴倬雲的靈堂開放親友悼念首日，有不少政商名流到場，政界人士包括盧秀燕、國民黨籍嘉義市長黃敏惠、陸委會主委邱垂正、親民黨主席宋楚瑜、前海基會副董事長邱進益、陳誠之子陳履安；商界人士包括中信金控董事長顏文隆、吳東亮、商總理事長許舒博。



辜嚴倬雲1920年生於福建省福州，出身世家，她不但是北京大學首任校長嚴復的孫女、板橋林家林爾康的外孫女、知名作家華嚴的三姐，1948年與辜振甫結褵，辜振甫也是出身台灣知名望族鹿港辜家，曾擔任過海基會董事長、“總統府資政”等要職。後於1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。

