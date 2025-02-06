武漢高龍元宵前苗栗登場　兩岸雙龍合體祈福

中國國民黨籍苗栗市長余文忠今年邀請到武漢高龍來台表演。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月6日電（記者 盧誠輝）2025苗栗𪹚龍節今日在苗栗玉清宮前廣場熱鬧登場，中國國民黨籍苗栗市長余文忠接受中評社訪問表示，今年在苗栗縣政府和苗栗市公所的合力邀請下，終於邀請到武漢高龍來台表演，將在元宵節前的8日和9日在苗栗登場，讓苗栗𪹚龍和武漢高龍合體一起雙龍祈福，他相當期待能透過這次文化交流，為兩岸觀光與經濟帶來一些曙光。



大陸湖北省“武漢高龍”舞龍技藝已有1400年歷史，由龍頭、龍身、龍尾三部份組成，採切割式結構，截面都是太極、八卦造型，整體以紅、金、黃、白為主色調，色澤鮮麗。武漢高龍曾在1994年參加全國舞龍比賽，以其獨特的造型和精湛高超的舞龍技巧，榮獲中國民間文藝“山花獎”第一名。武漢高龍在2010年更組團來台，參加台北、台中、苗栗舉辦的春節文化交流活動，相當受到台灣民眾的喜愛。



余文忠指出，在最近兩岸交流沒有很多互動的時候，讓他非常感到相當振奮的是，前陣子在苗栗縣政府和苗栗市公所的積極努力下，終於邀請到武漢高龍要到苗栗來進行文化交流，武漢高龍這次共有30人在7日就會來台，而在8日和9日晚上都將在苗栗接連展開表演。



余文忠說，武漢高龍屢次在大陸競賽中獲得金獎，更被列為第一批國家非物質文化遺產，他相當期待兩岸能透過這樣的文化交流，讓苗栗𪹚龍和武漢高龍合體一起雙龍祈福，能為兩岸文化與觀光經濟帶來一些曙光。



余文忠感嘆，他自己本身就是從事觀光業，當然希望兩岸可以多交流互動，讓台灣的觀光產業可以帶動起來，經濟文化也能一起受惠，希望兩岸政治歸政治，觀光旅遊和文化交流不應該受到影響，兩岸應該少一點政治上的角力，多一些民生與經濟的交流，他相信這也會是台灣多數小老百姓心裡面最真實的想法。