柯建銘：黃國昌參與反罷免　藍白死更快

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）針對台灣民眾黨代理主席黃國昌批民進黨發動的大罷免毫無正當性，他將協助對抗綠色權威。對此，民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民意就是想把藍白這些人都拔掉，黃國昌參與反罷免，藍白會死更快。全台老百姓都是鍾馗，要抓藍白這些妖怪。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午召集朝野協商，柯建銘於會前受訪。



黃國昌要求賴清德禁止民進黨公職投入大罷免，否則他不排除到選區宣講反罷免。黃國昌今天進一步表示，民進黨發動的大罷免毫無正當性，把台灣搞得烏煙瘴氣，很多公民感到憤怒，接下來他將協助自主公民對抗綠色威權，攜手守護台灣民主，且一定會有實體行動。



怎麼看黃國昌要加入反罷免行列？



柯建銘表示，這樣藍白只會死得更快，在這個最關鍵的時刻，他講話絕對不是溫柔的，“國家”生死存亡的關鍵時刻，非用很強的力量去喚醒民意不可。現在民意站在哪一邊已經很清楚了，請國民黨、民眾黨評估一下，你們已經被判處政治死刑了。



柯建銘指出，現在民意已經不是2024大選那時的民意，現在藍白還以為朝野還是四比六的盤局，現在已經是零比100的賽局了。黃國昌自己要很清楚，他們所有人的政治都被判死刑了，將被蓋棺論定，還敢跳出來與賴清德單挑、嗆賭，黃國昌不要再演了。



柯建銘表示，民意當然想把藍白這些人都拔掉，這很清楚，如果連這種政治判斷都沒有，那藍白這些人是頭殼壞去嗎？不知道今夕是何夕？鍾馗是除妖的，現在全台老百姓都是鍾馗，要抓藍白這些妖怪。