悼念辜嚴倬雲　宋楚瑜盼恢復兩岸和平對話

親民黨主席宋楚瑜接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享壽105歲，家屬於6日下午1點至12日下午4點假台泥大樓3樓“士敏廳”設置靈堂，供親友悼念。親民黨主席宋楚瑜與女兒宋鎮邁6日下午也到場悼念，宋楚瑜除了回憶當年“辜汪會談”的決策所帶來的兩岸和平，也盼新的一年兩岸能真正重新恢復到當年和平對話的機制中。



宋楚瑜悼念結束後下樓，主動向媒體表示，他以非常嚴肅悲痛的心情，來向辜嚴倬雲表達敬意與懷念，當他走進台泥大樓時，有無限的感慨，大家都非常懷念辜振甫為兩岸和平，去與對岸重要人士汪道涵談話和接觸。



辜嚴倬雲1920年生於福建省福州，出身世家，她不但是北京大學首任校長嚴復的孫女、板橋林家林爾康的外孫女、知名作家華嚴的三姐，1948年與辜振甫結褵，辜振甫也是出身台灣知名望族鹿港辜家，曾擔任過海基會董事長、“總統府資政”等要職。後於1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。



辜嚴倬雲力主兩岸和平，曾陪同夫婿、前海基會董事長辜振甫，出席與前海協會董事長汪道涵之間的“辜汪會談”，後與大陸婦聯主席顧秀蓮促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流。