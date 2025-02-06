辜嚴倬雲辭世　馬英九偕妻周美青赴靈堂悼念

馬英九與周美青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，家屬於6日下午1點至12日下午4點假台泥大樓3樓“士敏廳”設置靈堂，供親友悼念。昨天發文悼念辜嚴倬雲的馬英九與夫人周美青在今日下午3點20分左右到場悼念，停留約6分鐘後離開，並未接受媒體訪問。



辜嚴倬雲的靈堂開放親友悼念首日，有不少政商名流到場，政界人士包括馬英九與周美青、國民黨籍台中市長盧秀燕、國民黨籍嘉義市長黃敏惠、陸委會主委邱垂正、親民黨主席宋楚瑜與女兒宋鎮邁、前海基會副董事長邱進益、前“監察院長”陳履安；商界人士包括中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒、工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮、商總理事長許舒博、欣陸投控董事長殷琪；台積電創辦人張忠謀妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬；藝人張小燕、張清芳。



馬英九昨天在臉書發文悼念，透露喊辜嚴倬雲為“辜媽媽”，並回憶兩人相處的情況。馬還特別提到，2016年4月29日“辜汪會談”23周年，他特別邀請當時已近百歲的辜媽媽前往金門和平紀念園區，為“和平台海，繁榮永續”紀念碑揭碑，並轉述辜在儀式上發言：“經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。”這段話讓他相當感動



辜嚴倬雲1920年生於福建省福州，出身世家，她不但是北京大學首任校長嚴復的孫女、板橋林家林爾康的外孫女、知名作家華嚴的三姐，1948年與辜振甫結褵，辜振甫也是出身台灣知名望族鹿港辜家，曾擔任過海基會董事長、“總統府資政”等要職。後於1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。



辜嚴倬雲力主兩岸和平，曾陪同夫婿、前海基會董事長辜振甫，出席與前海協會董事長汪道涵之間的“辜汪會談”，後與大陸婦聯主席顧秀蓮促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流。