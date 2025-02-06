開工後首次朝野協商　藍綠總召鬥嘴很有趣

國民黨籍“立法院長”韓國瑜（右）主持朝野協商，副院長江啟臣也出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午召集朝野協商，這是春節假期後開工以來首度協商，藍綠雙方在會上鬥嘴內容相當有趣。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘自嘲要“早死早超生”，國民黨團總召傅崐萁接著說要幫柯誦經，主持會議的韓國瑜趕緊提醒大家，大過年別說這些。



韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，眾多藍白“立委”皆到場，唯獨民進黨籍“立委”集體缺席，新春一開工就朝野氣氛就顯得很僵。不過下午韓國瑜召集朝野協商時，朝野彼此鬥嘴內容相當有趣，氣氛沒有上午那麼生硬。



韓國瑜今日下午召集協商，主題包括研商開議日期以及處理“公職人員選舉罷免法”覆議案的時程。



在野黨上會期在“立院”聯手修正“公職人員選舉罷免法”，要求罷免連署必須附上身分證影本，加嚴連署審查。“行政院”對修法提出覆議，“立院”必須對覆議案進行投票，如果開票結果否決“行政院”提出的覆議，“行政院”必須接受修法。



柯建銘協商時率先發言，他表示，因為院會要處理覆議案，民進黨現在是“民主配合黨”，國民黨怎麼說，民進黨就怎麼做。只要是合理安排都可以。只不過他要拜託的是，一定要讓“行政院長”卓榮泰來備詢，要有合理的安排。



由於柯建銘過去在協商時經常長篇大論，發言冗長。此次柯建銘語畢後，韓國瑜特地說，謝謝柯建銘簡短有力的發言。



接著傅崐萁表示，柯建銘說民進黨變成“民主配合黨”，國民黨要慢慢觀察，不過國民黨非常樂意，柯建銘如果真的變成配合黨，國民黨一定頒獎給他。



傅崐萁說，感覺柯建銘很急著要處理覆議案，每天都在問何時要處理。對此柯建銘說，早死早超生。傅崐萁聽到笑了出來並接著說，有必要的話會幫柯建銘誦經，不用急。



韓國瑜聽到兩人對話後，趕緊對雙方說，大過年的不要講這些。