美國在台協會人事異動　施威全這樣解讀

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 資料照） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）美國總統特朗普任命對台灣立場不友善的畢提（Darren Beattie）擔任國務院代理次卿，加上美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）離職，引發關注，淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，畢提涉台言論某程度可反映出特朗普的思路，但不代表對台或對華政策有重大轉變；羅森伯格的離職則是政權更替的常態，政治意義不大。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



特朗普任命曾稱“中國大陸接管台灣，只是時間早晚問題”的畢提擔任國務院代理次卿；美國前總統拜登任命的AIT理事主席羅森伯格6日在AIT官網上已被列為“前主席”，任期是2023年至2025年。相關人事安排及異動，是否與中美關係的轉變有關，引發關注。



施威全表示，羅森伯格離開AIT理事主席一職，或非出於對台美或中美關係政策的調整，而是美國政權交替過程中常見的人事更迭現象，羅森伯格是拜登政府前國務卿布林肯的人馬，在拜登政府時代任命羅森伯格擔任AIT理事主席的位置有其特殊性，在羅森伯格之前的AIT理事主席，基本上比較偏向榮譽職，但是羅森伯格與前任相對不同。

