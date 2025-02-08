王信文：中美AI競爭入新階段 拚創新能力

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月8日電（記者 方敬為）中國生成式AI模型DeepSeek問世，震撼西方科技圈。彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，DeepSeek問世驗證美國對中國的科技圍堵並沒有產生太大效果，相關做法反而讓中國開始發展出另外的科技路徑，打破美國過去認為掌握AI領導地位的認知，也宣告中美在AI領域的競逐進入新的階段，也就是人才爭奪戰。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



針對DeepSeek橫空出世的意義，王信文說，DeepSeek的研發與美國的AI技術發展大相逕庭，意味著中美兩國在人工智慧競爭中已經進入一個全新的階段，其核心焦點正逐漸從硬體投入與算力競賽，轉向高層次人才的較量與創新能力的爭奪。



王信文解釋，傳統觀念認為AI技術的突破必須依賴大量資本投入、強大算力和高耗能環境，舉例來說，目前美國的科技巨頭如Meta、Google、Amazon和Microsoft，每年在GPU設備的擴充上投資數十億美元，這種龐大的資金投入背後隱藏著巨大的能源消耗與環境壓力。

