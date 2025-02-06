游盈隆：執政黨喊何不倒閣　簡直像無賴

針對台灣的政治僵局，游盈隆提出看法。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北2月6日電／綠營啟動全台大罷免，朝野對立日漸嚴重，台灣民意基金會董事長游盈隆6日在臉書發文指出，當前台灣政局動盪主要表現在5大面向，並強調這些現象是自1996年台灣“總統”直選以來首見，嚴重性不言可喻，更令人憂心的是，這樣的政治僵局不排除會持續到下次大選。游盈隆更批評，執政黨如今喊話“在野黨何不倒閣”的舉動非常不妥，簡直就像無賴。



游盈隆表示，當前台灣政局動盪明顯表現在5大方面上，包括1、“立院”不斷通過行政部門不願接受的法案，未來會更多；2、“中央政府”年度總預算案被“立院”以空前幅度刪減或凍結；3、賴清德提名大法官被“立院”全數否決，“憲政”法庭癱瘓；4、“行政院長”很快將四度對“立院”通過的法律案與預算案退回覆議；5、社會日趨動盪，大罷免野火已經點燃，相關“立委”正繃緊神經。



游盈隆認為，上述現象是自1996年台灣“總統”直選以來首見，嚴重性不言可喻，更令人憂心的是，這樣的政治僵局不排除會無限期持續下去，直到下次大選。



游盈隆提到，會有這樣的現象主要有2大因素，包括傳統藍綠政黨衝突的延續與加劇以及台灣“憲政”體制的特質與缺陷；隨著民眾黨前主席柯文哲入獄，民眾黨已毫無懸念站在民進黨對立面，在許多關鍵時刻更與藍聯手，讓執政當局痛苦不堪。未來不僅影響日常施政，對2026與2028地方與中央大選肯定帶來衝擊，而台灣現行“憲政”體制最大的缺陷是缺乏有效化解“憲政”衝突的機制，因為“總統”只有被動的“國會”解散權，1997年第四次“修憲”，民進黨堅持採被動的“國會”解散權，有當年的時空背景，卻萬萬沒想到會造成如今民進黨最痛苦的時刻。



對於如今的執政黨一再喊話“在野黨何不倒閣”，游盈隆強調，非常不妥、非常丟臉、非常不恰當，簡直就像個無賴，不是正常民進黨人應有的表現。游指出，1997年第四次“修憲”是國民黨與民進黨合作下的產物，其中將責任“內閣制”的兩個制度設計拆除，一個是“總統”任命“行政院長”不須“立法院”同意，另一個是“行政院長”對“立法院”行使覆議權若失敗應即接受該決議，原條文“或辭職”三字取消，以致“行政院”可不斷覆議卻沒有明文規定請辭之責。



面對台灣、“中華民國”“憲政”史上破天荒第一次的嚴重政治僵局，游盈隆表示，從制度面去思考已無濟於事，試圖搞大罷免以化解“憲政”僵局，更是徒增紛擾而已。制度若無法化解政治僵局，就只能靠最高當局的政治智慧。



游盈隆認為，當年陳水扁與張俊雄主張的“以合作代替對抗，以築巢代替築牆”，訴諸民意，看來仍是化解今日政治僵局最需要的處方。