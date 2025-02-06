下屆新北市長？吳子嘉曝李四川民調最強

國民黨籍台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／針對2026新北市長選舉，台灣民眾黨代理主席黃國昌4日稱，他不會排斥藍白協調共推人選。中國國民黨籍新北市長侯友宜5日受訪表示，如何找出最好的人選，將來為新北市服務，這才是大家所期待的。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉6日爆料，國民黨內部現在是絕對優勢，現任台北副市長李四川的支持度是47%。



李四川現年67歲，基層公務員出身，工務系統歷練完整，現任台北市副市長，曾任“行政院秘書長”、中國國民黨秘書長、台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長。



根據台媒報導，吳子嘉6日在網路節目《董事長開講》中指出，“現在黃國昌輸給國民黨一大堆，目前的民調，今天國民黨的第一名是李四川，他在所有藍綠白各黨派中的第一名，而且李四川快將近過半數”。吳子嘉強調，現在這場選戰裡面最重要的人是侯友宜，侯友宜現在的民調滿意度超過70%，李四川如果沒有獲得侯友宜相挺，他也會有問題。



吳子嘉更透露，“我把內參民調講給你聽，國民黨內部現在是絕對優勢，民進黨第一名的蘇巧慧衹有25%而已，這樣怎麼搞？李四川支持度是47%，更別說黃國昌不知道排到哪裡去”。



吳子嘉大膽預言，民眾黨如果在2026年選戰沒有拿到一席地方政府，假設黃國昌當選民眾黨主席，那他的主席任期就是到2026年12月31日下台。