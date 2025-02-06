遭綠鎖定罷免　邱鎮軍怒轟民進黨寡廉鮮恥

中國國民黨籍“立委”邱鎮軍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月6日電（記者 盧誠輝）綠營在全台發動大罷免，3日提交19位藍委第一階段連署書到“中選會”，今日再傳又有10名藍委已達連署門檻，包括中國國民黨籍苗栗區域“立委”邱鎮軍也被點名。對此，邱接受中評社訪問時忍不住痛批，長眼睛以來第一次看到這樣的政府，真的是寡廉鮮恥，國民黨當然不會坐以待斃，絕對會全面展開反制。



邱鎮軍表示，所謂當家不鬧事，這也是他長眼睛以來第一次看到這樣的政府，竟然從“行政院”到各部會帶頭造謠，編造各種謊言想欺騙全台灣的老百姓，但他相信老百姓也都不是3歲小孩，真相早晚都會水落石出，等海水退了就知道到底是誰沒穿褲子。



邱鎮軍指出，民進黨應該要懸崖勒馬，若還是堅持要繼續在全台搞大罷免的話，國民黨當然也不會坐以待斃，絕對會全面展開反制。邱說，以苗栗縣為例，雖然沒有綠委可以罷免，但還有民進黨籍苗栗縣議員可以罷免，大家如果要這樣玩，繼續搞下去，台灣肯定會沒完沒了。



邱鎮軍強調，搞罷免對台灣來說並不是一件好事情，他希望執政黨應該要坐下來和在野黨好好談，也希望賴清德能拿出該有的高度與氣度，親自出面來化解朝野僵局，未來也要充分授權給“行政院”，讓“行政院”能跟“立法院”好好溝通協調，這才是賴清德現在最應該做的事情。