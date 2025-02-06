認識文化土地　花蓮農改場推原鄉食農教育

高秀琴耆老教導卓清國小學分辨小米種類以及其族語名稱。（花蓮農改場提供） 中評社花蓮2月6日電／“農業部”近年推動食農教育，負責推動原鄉食農教育的花蓮農改場（花改場）設計系統性課程介紹珊瑚礁、火蔥、小米、野菜等，讓部落孩童透過自身飲食與農耕文化增加自我認同與土地關懷。花改場指出，相關課程與教案將會推廣到各校園，以串聯建構原鄉食農地圖。



透過“吃”認識土地與文化是最快的方式之一，隨原鄉人口流失與老化，如何留存原鄉農耕飲食文化成考驗。為保留文資，花改場投入原鄉食農教育的系統課程設計，傳授孩童知識，也透過實作體會部落傳統生活智慧。



花改場與在地學校合作，推出貼近孩子生活的多元有趣課程，例如在花蓮壽豐鄉月眉國小，教導學童學習種植和料理火蔥，進一步認識屬於月眉部落的嗆辣滋味。教花蓮吉安鄉化仁國小則以野菜文化為主題，導學童學習辨識田間野菜，並透過料理體驗野菜特有風味。秀林鄉銅門國小則經由繪本故事和闖關遊戲，了解山胡椒在部落文化中的重要性。



花改場進一步表示，卓溪鄉作為布農族的重鎮，該場與慈心有機基金會攜手設計布農小米、布農豆豆與布農水田生態3項食農教育課程，展現布農農耕文化的多樣性，並由布農族耆老和布農豆豆班成員擔任食農老師。在卓清國小、卓樂國小與太平國小進行主題課程，課程內容包括遊戲、體驗與料理教學，結合族語教育，讓學童重新認識布農族的味道。



花改場指出，未來將持續根據不同地區和族群的食農文化，建立完善的課程、教材與教案，推廣至各地校園與社區，串聯構建原鄉食農地圖，將這些珍貴的智慧與故事薪火相傳，讓傳統文化在下一代中延續發揚。