罷新北綠委蘇巧慧吳琪銘一階達標　下午送件

罷免團體“新北大掃除”發起罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘活動第一階段門檻達標。（照片：罷免團體“新北大掃除”） 中評社台北2月6日電／綠營啟動全台大罷免，藍營也展開反制行動。罷免團體“新北大掃除”發起去怋除穢－罷免民進黨籍“立委”蘇巧慧、吳琪銘活動，近日陸續以專車方式在土樹三鶯收取連署書。發言人王昱人說，目前蘇巧慧、吳琪銘兩人的連署書份數均已達第一階段門檻，罷免志工今天下午請假去“中選會”遞件罷免書。



根據《中時新聞網》報導，王昱人表示，目前蘇巧慧與吳琪銘的罷免連署書皆已達到第一階段的門檻。罷免志工今天下午請假去“中選會”遞件罷免書，另外罷免專車也在樹林、土城等地巡迴，力拚第二階段也通關。



蘇巧慧是前“行政院長”蘇貞昌的女兒，民進黨蘇系核心，正力拚參選2026新北市長。



民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應表示，針對藍白兩黨幹部發起的罷免連署活動，藍白“國會”濫權引起不分世代、不分黨派台灣人的憤怒，過年期間才會看到風雨無阻，排隊連署要罷免國民黨不適任“立委”的人潮。但國民黨沒有反省，反而明目張膽用政黨組織介入。



高碩呈說，經媒體揭露，國民黨和民眾黨的幹部都直接介入連署罷免，但是擺攤的效果不如預期，半天下來參與連署者寥寥無幾，和公民團體大排長龍的狀況截然不同，卻仍然在短短數日間交出數千張連署書，難怪被質疑“一分鐘十幾張”，數千名連署人名冊從何而來？



高碩呈強調，藍白兩黨倒行逆施，亂刪“國防”外交、經濟發展、各機關基本運作的水電費，甚至是攸關民眾健康防疫工作的預算、政府補貼人民水電費的民生預算，還侮辱各國政府都努力獎勵的藝文團體是“要飯的”，已引發全民怒火，民進黨新北市黨部會和人民站在一起，和真正的公民團體站在一起，對抗藍白的組織力量，守護民進黨的優質“立委”。

