“政院”申請北市府手語服務　公文曝光很政治

國民黨台北市議員柳采葳揭露，“行政院”發函台北市政府申請手語翻譯員服務，內容滿滿政治語言。（照片：柳采葳提供） 中評社台北2月6日電／“行政院”1月23日舉行院會後記者會時，稱新傳處費用遭“立法院”大幅刪除，因此無法再提供即時手語翻譯員服務，引發各界議論。不過在農曆年後首次“行政院”記者會，已重新恢復手語老師翻譯。“行政院”發言人李慧芝強調是緊急申請到台北市政府的聽語障溝通服務方案。不過中國國民黨籍台北市議員柳采葳6日揭露，“行政院”在開工第一天就發文台北市府求援，但內容“滿滿政治語言，完全突顯出“行政院”就只想政治鬥爭”。



柳采葳揭露，“行政院”的公文寫到，“貴府社會局向媒體表示”、“請貴府確認是否可依媒體報導所載提供手語翻譯服務”，質疑“行政院難道現在整個執政黨是看報紙“治國”嗎？民進黨沒有台北市議員嗎？“行政院”的工作人員不會上北市府網站查嗎？”批評不是笨就是刻意擺爛。



柳采葳批評，“行政院”開工第一週就開始看報紙“治國”，這樣的執政黨真的很難堪，而“行政院”身為最高行政機關，竟無法在“國會”捍衛自家預算、無法向“立法委員”合理說明預算用途，導致預算被刪除，“還不知改進看報紙向要北市府提供手語翻譯服務，請問“政院”還要讓自己多難看？”



針對“行政院”6日院會後記者會提供手語翻譯服務一事，“行政院”發言人李慧芝表示，“行政院”一直以來都盡最大的努力讓聽語障人士能夠即時獲取政府重大決策相關資訊，因此新聞傳播業務項下編列相關預算，用以提供院會後記者會手語翻譯使用，這點相關資訊以及預算書都早已公佈，預算書也早已送達各委員辦公室。

