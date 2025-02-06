汪致重夫婦發文　懷念老媽媽辜嚴倬雲

圖為2010年，汪致重（左）赴婦聯會拜會辜嚴倬雲（右）。（汪致重提供） 中評社台北2月6日電／海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享壽105歲。已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重5日與夫人張思華撰文共同懷念“老媽媽”。



兩岸交流歷史上的兩次辜汪會談分別於1993年4月27日及1998年10月14日在新加坡與上海舉行，時任海峽交流基金會董事長辜振甫和時任海峽兩岸關係協會會長汪道涵進行會談，簽署多項事務性協議。馬英九任內2012年出席海基會“‘九二共識’20週年學術研討會”時曾強調，如果沒有“九二共識”，就不可能有“辜汪會談”。



《中國時報》刊登全文如下：



五日清晨，從辜家姐妹獲悉老媽媽辭世。



去年中秋，懷群姐妹發給我她們與老媽媽的合照，我們夫婦還向老人祝福，不料剛剛四個月已駕鶴西行。



老人歷經105載的戰亂與和平，以及由此而來的顛沛流離悲歡離合，這次的離別卻帶給家人與親友們無盡的傷痛。回想2011年在臺北婦聯會的拜謁，之後數次到家中的看望，2016年在上海和辜家姐妹兄弟一起陪伴老人舊地重遊，回憶青少年時期從福州到上海的經歷，和平飯店的兩岸互動，以及一家人的幸福歡樂畫面，等等，歷歷在目。



老人一生跌宕起伏，數十年面對各種人生變故卻一直保持著堅強的意志與樂觀的心態，尤其是在九十高齡之後的十年中面對時局的動盪所表現出來的堅定與剛強，令多少追逐名利地位的政客汗顏，同時也讓我們所有的晚輩都從中深受教育。她，從內心激發了我們對社會未來發展的責任擔當與為實現理想一直保有的鬥志與激情。



為老媽媽深深祈禱，我們永久思念您！



晚輩 汪致重 張思華



2025年2月5日晨

