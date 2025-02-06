辜振甫長眠屏東泰和農場　隱密遠離塵囂

泰和農場位於屏東縣高樹鄉，門口有“高樹泰和農場、辜振甫題”等字。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月6日電（記者 蔣繼平）海基會故董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1949年與辜振甫結褵。辜振甫2005年去世，長眠於辜家產業、屏東縣高樹鄉的“泰和農場”。最近因為辜嚴倬雲辭世，也讓外界再度回憶起這座農場與墓園的存在。



泰和農場位於屏東縣高樹鄉，面積約400公頃，緊鄰台27線道路旁。不過門口相當的不明顯，稍一不小心還會錯過。主要地標則是公車站牌，寫著“泰和農場”站。門口右側有“乙丑仲夏、泰和興業公司”等字，左側則有“高樹泰和農場、辜振甫題”等字。



由於考慮到隱密，不願被外界打擾，除了入口處相當隱密，墓園設施距離道路都有一段距離，中間被農田及樹林遮蔽，工作小徑也用鐵絲網門鎖上，並掛上請勿進入告示牌，但年代久遠已看不清楚。但從Google地圖上看，可從衛星空拍照看出明顯的墓園輪廓。



嘗試撥打給泰和農場辦公室電話，有人接聽，但詢問後尚未接獲台北通知任何訊息，是否會遷來合葬也不清楚，但表明不開放外人進入。從農場門口往內看，可看到房舍、農機具、網室等設施，偶爾會有工作人員騎機車進出及經過。據了解，約有百公頃土地是承租給當地農民耕種。



根據資料，當年辜家考慮辜振甫故鄉鹿港、屏東高樹泰和農場等多處墓園地點後，最終選定高樹鄉境內的辜家泰和農場，做為辜振甫長眠之地。但由於地目不符，曾拜會屏東縣政府，隨後提出申請將該處4公頃多的農地，變更為特定目的事業用地，才展開整地工程。



泰和農場土地是辜振甫家族在日據時代向大和株式會社所購得，最盛時期約有3000公頃，佔高樹鄉全鄉總面積的3分之1，台灣光復之後政府推動公地放領、三七五減租。辜家陸續捐地、賣地，如今剩下約400公頃土地，集中在泰和農場，少數分散在其他村落間。