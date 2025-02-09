中評鏡頭：屏東文學之旅　走訪鍾理和故居

“鍾理和故居”門口貼上新的春聯，門牌標註是鄉土文學作家。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月9日電（記者 蔣繼平）屏東縣高樹鄉是純樸幽靜的客家鄉鎮，這裡是“台灣鄉土文學之父”鍾理和的誕生地，台灣民眾求學階段在課本上都看過他的名字，其故居座落於廣興村，修復後對外開放成為景點，除可欣賞典型的客家三合院建築，牆面上還有結合其作品而創作的彩繪，來此歷史場域，可讓人去想像鍾理和18歲前在此筆耕的生活。



根據介紹，鍾理和故居是古樸的紅磚院落，建於1910年，為典型的客家三合院（夥房）建築。雙橫屋的格局，是當時富家宅院的標記；一尺立方的大紅磚砌起前院的圍牆，橫屋間的側門則是文雅的燕尾起翹，可見鍾家乃兼具文才與錢財之家。



鍾理和故居曾經殘破損毀，一度面臨遭自家親戚拆除的命運，在“客委會”、屏東縣政府與鍾家後代的努力下，得以修復後對外開放，讓到此地的旅客，進入歷史空間場域，保留下來的故居原貌，一屋一瓦，皆是鍾理和筆下所述生活點滴。



屋前的儲水池，即是《初戀》文中全村男女老少挑水者的聚集地，以其小說內容對應文學地景，是身為讀者方能體會的一番樂趣。而鄰牆的壁面彩繪，也是在地藝術家以其小說內容所畫，相當別緻。



高樹鄉是客家鄉鎮六堆中的右堆，居民以客家人為主，客家人口約佔全鄉56%左右。根據統計，2024年底高樹鄉戶數約9.1千戶，人口約2.2萬人。居民產業以農業為主，主要農業有稻米、菸葉、鳳梨、木瓜、芋、棗子、椰子、蓮霧、花卉等。