毛嘉慶：韓國瑜加黃國昌 反罷免力量會很強

毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月9日電（記者 黃筱筠）前藍委蔡正元提及，藍營要拿出戰力、傾全力支持國民黨“立委”葉元之過罷免這一關，不然就連“立法院長”韓國瑜都恐會踉蹌下台。資深媒體人毛嘉慶接受中評社訪問表示，現在衹有韓國瑜對藍營基本盤有號召力，不只是葉元之，連桃園藍委都要找韓國瑜站台反制罷免。他也不諱言說，遭罷免者恐怕都不希望國民黨主席朱立倫去站台，擔心反而凝聚罷免力量。



毛嘉慶說，蔡正元會這樣說是希望凝聚藍營基本盤，就由韓國瑜的力量拉抬葉元之，過年期間葉元之也衹有找韓國瑜合體，卻不找朱立倫合體，就知道衹有韓國瑜可反制罷免。現在要催基本盤就是要靠韓國瑜，“未來若是韓國瑜加上黃國昌一起反制罷免，兩人聯手那會很強”。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



對於民眾黨在這波大罷免扮演什麼角色？毛嘉慶認為，罷免是廉價政治惡鬥，雖勞師動眾但非常廉價。朝野真正困擾是賴清德不願意接受“立法院”通過的議案，這是憲政危機，但執政者卻不從憲政危機去處理，就是要硬幹。要“行政院長”卓榮泰去嗆聲“立法院”說國民黨不敢“倒閣”，還對三讀議案提出覆議。如果能換一位“行政院長”，在“立法院”朝野之間進行溝通，是可能讓“立法院”運作較為順暢。

