毛嘉慶：藍白地方選舉定要合作　再拚大選

毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨代理主席黃國昌日前接受媒體專訪時表示，自己不排斥2026新北市長選戰由藍白共推人選。資深媒體人毛嘉慶接受中評社訪問表示，黃國昌會希望以公平、公正、公開的方式，由藍白陣營人選進行類似初選機制，例如公開民調等，只要民調勝出就代表藍白陣營參選，黃會接受最後結果。藍白陣營在2026縣市長選舉一定要合作，目標是拿下2028、拉下賴清德。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，後退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



他也說，綠營被點名的罷免人選，例如：蘇巧慧、許智傑、吳思瑤等，都是選縣市長的潛在人選，“這場罷免已經牽扯到明年選戰佈局”，也可以說讓2026年選戰提前上場。



對於2026藍白陣營要怎麼合作？毛嘉慶對中評社表示，黃國昌不排除民眾黨與國民黨一起採取公開機制，像是民調，也看要怎麼比，“最高目標是拉下賴清德”。最好是各個縣市兩黨都一起進行初選，在野合作要修補裂痕，現在就要開始。因此，藍白陣營一起罷免反制綠營，是一個合作機會，“可當成一個好的開始”。

