中評關注：擁抱葉元之　盧秀燕出戰反罷了

盧秀燕在活動結束後特別給葉元之一個大擁抱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）由綠營結合民間團體發動的全台大罷免中國國民黨“立委”行動，正如火如荼展開，其中新北市板橋區的葉元之屢被點名遭罷免的可能性相當高，是目前綠營鎖定的重點對象。國民黨台中市長盧秀燕6日北上赴“立法院”宣傳台中東勢新丁粄節，特別給出席的葉元之一個大大擁抱，這擁抱顯然有背後深意，似乎代表了藍營領頭羊、未來2028熱門人選盧秀燕的力挺，也代表盧對這場反罷免行動不會置身事外。



前藍委蔡正元就說，目前被視為最危險的葉元之這一席，國民黨必須拚全力保住，否則黨主席朱立倫和新北市長侯友宜未來政治路都不用玩了，另外少掉這一席，只要讓綠營在“立院”比藍營多一席，綠就會鬧到國民黨“立法院長”韓國瑜沒有辦法安穩坐那位子，韓恐踉蹌下台。



除此之外，盧秀燕如真有意在市長任滿後更上一層樓挑戰大位，如何藉著這次反制綠營的大罷免，擴張自己的政治能量，可能是一個值得思考的重點。



因此，盧秀燕除了面對台中藍委顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪的罷免戰要穩穩守住外，怎麼將自己的能量外溢到其他縣市，尤其是被點名危險的地區如葉元之等藍委，也能大力相挺，協助守住席次的話，更能加深盧接下來挑戰大位的基礎。



所以盧秀燕6日藉著北上宣傳台中活動時，號召眾多藍委同台，也就大有希望憑自己媽媽市長的形象，替這些藍委背書的意味在。



即便盧秀燕面對媒體詢問有關大罷免議題時，仍秉持公務時間不談政治的原則，強調會尊重人民的罷免權利，但現階段“國泰民安”很重要，但在活動結束時，盧秀燕特別給了葉元之一個大擁抱，似乎就說明了她接下來會力挺的態度。



2024大選藍軍推出當時號稱最強諸侯、新北市長侯友宜挑戰，希望帶領國民黨重返執政，但侯一開始秉持好好做事，遇重大議題大多不沾鍋的態度，連帶影響藍營基本盤的支持態度，盧秀燕如何不重蹈覆轍，就看她在這場綠營發動的大罷免中，是否能扮演關鍵角色。