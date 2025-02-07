台北燈節上海第二團遭否決　北市府：遺憾

2025台北燈節的上海花燈“樂遊上海”。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／2025台北燈節於2月2日至16日於台北西區展出，依照過往慣例，上海市也設立了專屬燈區，並受邀來台參加燈節活動。不過上海方來台持續受到陸委會阻礙，除了農曆年前否決上海市台辦主任金梅率第一團來台外，文旅局副局長金雷率第二團來台也遭陸委會否決。對此，台北市政府證實並表達遺憾。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠也批評“蔡英文時代做得到的事情，賴清德為何不能？難道要繼續把兩岸關係搞得一團亂嗎？”



今年台北燈節按照往例設有上海燈區，台北市政府也邀請上海方來台，預計將分3團來台，分別是上海市台辦主任金梅2日率13人、文旅局副局長金雷11日率7人，以及由燈藝師和上海旅遊業者組成的14人團於13日來台。而在農曆年前，陸委會就以上海市台辦不允台商回台參加海基會活動為由否決金梅率團來台。



根據《中時新聞網》報導，至於即將於11日來台的第二團，台北市政府6日也證實再遭陸委會拒絕來台的申請。知情人士指出，陸委會約莫於3日就通知台北市政府，應該不會允許第二團來台，而近日也正式發文否決來台的申請。因此目前上海方僅剩第三團、由燈藝師和上海旅遊業者組成的14人團能於13日來台。



知情人士指出，陸委會在拒絕上海團來台的回文中並未細部寫明拒絕理由，但背後恐隱藏先前陸委會不滿“上海市台辦阻撓台商返台參加海基會春酒”，且這次海基會的春酒活動參加人數確實非常少，外加6日福建、上海正式踩線團也都被拒絕，因此陸委會目前趨向採不同意居多。

