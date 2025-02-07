拚黃國昌　蔡壁如拋2026智取四郡

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／參選台灣民眾黨主席的前“立委”蔡壁如6日表示，民眾黨2026選戰應“智取四郡”，分別是新竹市、竹北市、嘉義市、彰化市等4個都會型選區，宜蘭縣也可納入。而在野黨於選戰時應充分合作，不應該因選戰過程中的短期競爭而消耗殆盡。



民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉“立委”黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前“立委”蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。相較於蔡壁如主張攻4個較小型縣市，黃國昌則稱不排斥2026新北市長選戰由藍白共推人選，鎖定全台人口最多的新北市。



蔡壁如6日接受媒體人黃暐瀚的網路節目專訪，談及為何參選民眾黨主席及如何解決民眾黨不分區兩年條款爭議、2026選戰規劃等議題。



蔡壁如表示，她參選是經過深思熟慮，去年柯文哲被羈押禁見後，民眾黨處在非常低迷狀態，之後柯文哲短暫出來1、2天後辭去黨主席，黨部後續決定舉辦補選。她希望能替民眾黨盡一份心力，因此報名參選中央委員、辭去台中市府顧問，登記參加黨主席補選。黃國昌的聲量大，有人會質疑她憑什麼跟黃競選。雖然臉書上每天有500人到600人罵她，但在真實世界她感受到許多人鼓勵，自認有信心且有機會贏得選舉。



談及不分區兩年條款爭議，蔡壁如強調，若沒有人有意見，當然必須繼續實施。但若黨員在黨內提議，她認為應舉行黨內投票並制定檢討留任機制，畢竟若檢討機制出來，“這8名都不及格”。



談到2026選戰，蔡壁如指出，比照三國演義的智取荊州，民眾黨要“智取四郡”，就是新竹市、嘉義市、竹北市、彰化市等都會型選區，宜蘭縣也可以納入。原因是這些縣市的人口都在30萬人上下，較有利民眾黨經營。民眾黨現在最要緊的是站穩根據地，且應該與在野黨合作溝通。

