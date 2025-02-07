張啟楷：台灣別鴕鳥認為台美晶片產業能雙贏

民眾黨委員張啟楷接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月7日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普擬對半導體課高關稅，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷接受中評社訪問表示，他曾數次質詢“經濟部長”郭智輝，但目前“賴政府”應對美國的態度很空泛，態度更是“配合”，這是非常不對的策略。他認為，拜登政府時期是“美國負責研發、台灣負責代工”，但特朗普是全都要，“賴政府”不能再鴕鳥心態地認為台美之間半導體產業能只要講好就能雙贏。



張啟楷指出，除了對美國協商外，“經濟部”能夠幫半導體業者的就是穩定供電、不要漲電價，晶片產業的電力是最重要的問題，要強化台積電、半導體產業的競爭力，需要便宜的電價，否則怎麼讓台積電做根留台灣的決策？若電力供應不穩、電費又貴、又有關稅問題，站在半導體業者的角度來看，勢必會往其他國家跑。



特朗普（Donald Trump）日前表示將對電腦晶片、半導體課徵高關稅，並再度批評98%的晶片生意都跑到台灣，希望這些產業回到美國。台“經濟部”3日發出聲明，提供4項應對方式，包括：1、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。2、針對廠商海外布局提供客製化服務。3、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。4、強化台美產業合作，助攻台商創新升級。



張啟楷為台灣大學政治學系碩士，在台灣媒體圈任職37年，曾任《中國時報》記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天新聞台、年代新聞台、東森財經新聞台、中時新聞網等政論節目主持人。2019年5月擔任優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事，2023年獲台灣民眾黨徵召為不分區“立委”名單第8名，現為民眾黨“立委”、民眾黨嘉義縣黨部主委。



張啟楷接受中評社訪問表示，從美國與加拿大、墨西哥的互動來看，談判溝通還是最重要的，畢竟台灣能出的牌真的不多，當然大家都希望“賴政府”需要更積極地因應，但美國無論是國力或影響力都太強大了，老實說台灣不大有辦法像加拿大、墨西哥般一邊以關稅、下架商品等籌碼反制，一邊加強溝通協商，但“賴政府”必須積極爭取。

