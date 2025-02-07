藍民團送件罷免　綠委質疑哪來的連署書

新北市綠委召開“做公民團體後盾，反藍白兩黨亂政”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）民進黨籍新北市“立委”蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、吳秉叡、李坤城、林淑芬今天一起召開記者會。對於藍民團罷免蘇、張、吳第一階段連署書已送“中選會”，他們質疑，並沒有看到連署站有人連署，國民黨罷免團體能送出上千份連署書到底哪來的？吳秉叡也呼籲，黨公職包括“立委”、縣市議員服務處，應該幫忙收罷免連署書，協助第二階段的罷免連署。



吳秉叡強調，民進黨在新北市很多公職人員有很多服務處，希望無論公職“立委”要在服務處協助第二階段連署，希望更多公職站出來協助民團。他呼籲，新北市的公職“立委”與議員服務處，都能代收罷免連署書，集中之後他們會交給罷免團體。



不過被問到第二階段連署是否新北市黨部要全力投入？蘇巧慧也說，現在公民團體意見不同，新北黨公職也沒有經過共同討論。每個人作法、時間不同，新北黨部是串連，尊重每位公職的意願，他們是做公民的後盾，尊重公民團體與黨公職的意見。這也符合賴清德一開始的裁示，我們協助民團但是不搶風頭。



蘇巧慧目前是民進黨新北市黨部主委，有意願爭取2026新北市長選舉。她今天率領民進黨新北市“立委”一起召開“做公民團體後盾，反藍白兩黨亂政”記者會。記者會由不分區“立委”沈伯洋主持。



已經遭到第一階段罷免連署的張宏陸說，新北6位“立委”出來開記者會要跟民眾報告，對國民黨提出罷免是因為過去一年毀憲亂政，人民擔心未來三年藍白要通過破壞台灣根基的法案，就像陸配要享用台灣健保資源，會引起恐慌，所以才會提國民黨“立委”罷免。但是對於民進黨新北3位“立委”提出罷免，都是國民黨發起。罷免他的是國民黨青工會，樹林區罷免是民眾黨新北市黨部，都不是民間團體發起的罷免。



張宏陸說，國民黨“立委”葉元之被罷免，且非常危險，要罷免張宏陸就為了救葉元之嗎？但是他們連署站都沒有人，除了民眾回報說沒有人，他們也去看過，怎麼會拿出上千份連署書，怎麼無中生有出現連署書。

