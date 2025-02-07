挺朱立倫以核減碳　賴士葆：符合國際潮流

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月7日電（記者 俞敦平）針對中國國民黨主席朱立倫提出國民黨“立法院”黨團這一會期將會把延長核電廠執照期限、修法推動能源轉型等法案當成優先法案，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時表達全力支持。他指出，全球正由“減核”轉向“減碳”，核電延壽符合國際潮流，並批評台灣現行風電政策成本高、供電不穩，呼籲政府檢討能源發展策略。



國民黨主席朱立倫日前在中常會上提出多項優先法案，主打民生與能源改革，其中重點包括：修訂核子反應器設施管制法，將核電廠運轉執照期限從40年延長至60年；修改環境基本法，將“非核家園”調整為“非碳家園”以因應21世紀需求。



對此，賴士葆今日受訪時表明對延長核電廠運轉執照期限的舉措予以堅定支持。他以核電廠的服務期限比擬為汽車使用時間，認為現行40年的期限猶如在車輛最佳性能時提前下線，令人可惜。他指出，全球各國普遍延長核電廠使用年限，有的延長十多年，有的甚至延長二十年，平均而言大約延長二十年。因此，他認為將核電廠執照期限由40年延至60年，不僅合乎國際趨勢，也是順應從“減核”轉向“減碳”的全球能源轉型大勢。賴士葆強調，自己也將積極推動相關法案的修訂，落實核電延壽的政策方向。

