海基會董座吳豐山、羅文嘉弔唁辜嚴倬雲

海基會董事長吳豐山接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月7日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享年105歲。海基會董事長吳豐山、副董事長兼秘書長羅文嘉7日上午10點10分前往位於台北市中山北路台泥大樓的靈堂弔唁。吳豐山受訪時表示，辜嚴倬雲一直陪著辜振甫進行兩岸交流對話的事，很了不起。



陸委會曾表達，若中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下提供必要協助。目前陸方是否有申請來台？羅文嘉說，目前沒有。吳豐山補充說，有的話海基會會發佈消息。



吳豐山與羅文嘉等人上樓悼念約5分鐘後，下樓接受媒體訪問。吳豐山表示，辜振甫是海基會首任董事長，功在國家。辜嚴倬雲一直陪著辜振甫去做兩岸交流對話的事情，辜嚴倬雲很了不起，是高夀了。但還是覺得很惋惜，因此特別來表達敬意。



辜嚴倬雲1920年生於福建省福州，父親是北京大學首任校長嚴復的兒子嚴琥，母親是板橋林家第五代林慕蘭。1948年與出身鹿港世家的辜振甫結褵。1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。



辜嚴倬雲力主兩岸和平，曾陪同夫婿、故海基會董事長辜振甫出席與前海協會董事長汪道涵之間的“辜汪會談”。