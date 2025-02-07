賴清德邀下周一入府茶敘　韓辦：未收到邀請

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 楊騰凱）媒體報導稱，賴清德為化解朝野僵局以及美國總統特朗普上任後可能祭出的晶片關稅戰，下周一將邀請五院院長入府茶敘，其中包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。不過韓國瑜辦公室向中評社表示，截至目前仍未收到府方正式邀請。



有媒體報導指出，賴清德擬於下周一下午邀請五院院長入府茶敘，邀請對象包括韓國瑜，為化解朝野對立僵局努力，這是賴清德上任8個多月後首度邀五院院長茶敘見面。此舉不僅延續先前賴邀請朝野喝“和解咖啡”的想法，茶敘內容，實際上將聚焦因應特朗普回任後的一連串相關政策，例如可能對台灣晶片課徵關稅，屆時台灣該如何因應？



對此，國民黨“立委”王鴻薇表示，因為賴清德現在放任民進黨團總召柯建銘在“立法院”喊打喊殺，也放任民進黨私下暗助罷免團體來針對國民黨籍“立委”進行朝野鬥爭，如果要朝野和諧，就不要說一套做一套。



不過韓國瑜辦公室對中評社表示，雖然有見到此則媒體報導，不過目前尚未收到府方邀請函。



假設收到邀請，韓國瑜是否會同意出席？



韓國瑜辦公室回覆，必須視談論的議題而定，因為韓國瑜雖然身為“立法院長”，但“立法院”是全體委員合議制，韓國瑜的身份不便代表每項法案發言，而某些特定議題若觸及朝野黨際關係，也因韓國瑜並非黨主席，同樣不便談論。

