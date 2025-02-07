美議員提廢一中政策　藍委：特朗普談判籌碼？

藍委牛煦庭。（中評社資料照） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）美國24名共和黨聯邦眾議員6日提出決議案，呼籲特朗普政府廢除一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，及挺台加入國際組織。中國國民黨籍“立委”牛煦庭向中評社表示，美國友台國會議員這樣的提案並不意外，但重點是後續能否被特朗普政府採認，如果沒有下文，就沒有任何實質意義。



綠營對此則十分振奮，綠委陳冠廷表示，這項決議案突顯美方逐步調整對台政策的積極態度，也是替台灣創造外交資產。綠委沈伯洋則指出，這是一個漸進式的過程，第一步就是之前二七五八號決議，第二步就是雙重承認，與中國建交的同時與台灣建交，這不是台灣能主導的。現在特朗普剛上任，外交上是否有這個機會還要再觀察。



牛煦庭說，特朗普現在的領導風格是極度個人主義，以及領袖外交、談判的風格，這樣的提案反而可能成為特朗普對中談判的籌碼，他認為眼下還沒有看到突破此格局的契機，所以平常心看待，不要因為這種提案就過度樂觀或解讀。



該提案主要由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）提出的共同決議，包括所謂的一中政策已經過時，無法與台美民眾的利益對接，也無法反映70多年來台灣作為“主權獨立國家”的明確現實。來自威斯康辛州的帝芬尼幾年來一再提出類似決議案，而共同決議案表達“國會”對特定議題的立場或意見，不需要遞交“總統”簽署，因此也不具法律效力。



牛煦庭對此接受中評社訪問時表示，過去幾年美國的友台“國會議員”提出的友台法案或決議很多，所以類似的提案並不意外，因此要看這樣的提案有沒有下文，特朗普政府會不會採認，否則恐怕實質意義有限。

