李文忠涉性騷　妻先稱家教不嚴後又改口

李文忠與老婆陳德愉的合照。（照片：陳德愉臉書） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）台軍方“國防安全研究院”執行長李文忠近日突然以健康因素請辭，但仍有不少耳語指稱，他與女同事過從甚密。6日有媒體曝光他傳給女同事的騷擾訊息，直接說出“好想妳”等曖昧用語。對此，媒體人出身的李文忠妻子陳德愉昨天晚間發文，“非常生氣，已經家法處置”，她也說自己的家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下女生。但今日上午，李妻陳德愉又指這事件只是“練肖話”，似又替李文忠辯解。



民進黨“立法院”黨團今天舉行回應時事記者會，媒體也詢問相關議題。同為新潮流出身的黨團幹事長，也當過李文忠“立委”時助理的吳思瑤則轉頭請一旁的沈伯洋回應。沈伯洋說，在外交、“國防”領域有交流，但是若真的有這樣事情，當然要有相關單位調查，但是如果沒有也還李文忠清白。“國防”院一直希望與國外有對接，對“國防”有助益，希望“國防”院運作持續，持續跟國際有接軌。



李文忠請辭“國防”院執行長之後，雖以健康理由請辭，但也傳出是被高層請辭。李文忠太太陳德愉近期連發書篇臉書文章替李文忠解釋。但有消息傳出後，有媒體指，近日有“國防”院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠，而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況；也有媒體指出，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度，甚至“與女同仁過從甚密”。



李文忠太太陳德愉今天早上再度發文，“練肖話是男人的浪漫嗎”這次的事件中，李文忠最讓她不爽的，就是對一個年輕女生有過分的言語，但是，去質問李文忠時，他一臉茫然，他說他從來沒有跟對方有過任何實質接觸，連對方哪裡人住哪裡、有沒有男朋友都不知道，也沒有興趣知道。



陳德愉說，她明白了，他已經是男性“練肖話”症候群的重度患者，而這正是我最痛恨的行為之一。大概在一、二年前，她就發現李文忠逐漸養成這個習慣，以與女性“打嘴鼓”、“練肖話”為樂。



陳德愉說，比如說，我們假日常常去清境農場，農場的馬主“馬媽媽”爽朗美麗，李文忠會很高興地告訴大家“馬媽媽是我的女朋友”，以搏現場一陣熱鬧氣氛；又比如，他近一年來會在line群中與女性“打嘴鼓”，一來一往的，以至於後來她必須嚴肅地提醒他“人家的老公也在群裡”、“不要三三八八”。這是明顯的錯誤訊息，但是，他接到的回饋是：這個方法可以“展現男人魅力”、“活絡群體氣氛”，錯誤的回饋讓他變本加厲。

