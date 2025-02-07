綠委：罷免事關台灣民主　當然協助民團

民進黨立法院黨團時事回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）民間團體發起大罷免，雙北成為“重災區”，是要削弱台北市長蔣萬安實力，影響其連任？被藍團發動罷免的民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在黨團記者會表示，罷免是人民救援機制，應該要以人民為之，我們百分之百尊重。我們站在民意先行，會做民意最強後盾，未來也不會改變。不管是2026或是2028選舉，只要哪個政黨理念經得起洗鍊，獲得人民信賴，都會反映在未來選舉上，由民意做最後定奪。



至於新北市綠委希望黨公職服務處可以加入協助罷免，吳思瑤也說，蘇巧慧是新北市黨部主委與新北是“立委”宣示反制惡罷，這也是民進黨現任“立委”一致立場，“會用合作方式反制”，現在黨公職全力動起來，作為民團支援、備援的角色，都是現在進行式，只要民團有要求，我們都會協助。關乎涉及台灣民主，作為人民都要站在第一線，我們當然會協助民間團體。



民進黨“立委”沈伯洋日前呼籲民進黨中央在第二階段罷免應介入協助。他今天說，罷免一定是民意先行，雖然民團站在前面也是第一線被攻擊，例如：桃園縣政府說要全力支援，花蓮縣政府已經查水表，公民團體面對這些狀況，也一定需要有後盾，民團只要來要求協助，我們一定會幫助。