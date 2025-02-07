陸委會擋上海團　蔣萬安：兩岸路應愈走愈寬

台北市長蔣萬安7日上午出席《挑戰世壯運˙好康在這裡》記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月7日電（記者 張穎齊）2025台北燈節2日至16日舉行，上海市政府循例參展，今年申請2個官方團、1個民間團來台，但陸委會擋下第一團後，再度擋下第二團。中國國民黨籍台北市長蔣萬安7日表示，他感到非常遺憾，這已打破行之多年的慣例，他認為要勇敢溝通對話，應該要讓兩岸的路愈走愈寬、開大門。



台北市政府日前邀請上海市台辦主任金梅等13人主團要出席2日晚間台北燈節，但陸委會以“上海市與台北市1月20日才送件、送件時間太趕，來不及審查”，全團審核未過。上海文旅局副局長金雷帶隊的第二團，經陸委會審核後，再度不准全團來台。只准許第三團14位燈藝師與旅遊業13日抵台。



蔣萬安、國民黨籍新北市長侯友宜7日上午出席在新北市的新板希爾頓酒店1樓吉祥廳舉行《挑戰世壯運˙好康在這裡》2025雙北世壯運賽會服裝暨禮包公開發表記者會，蔣萬安會前受訪。



針對陸委會再度擋下上海團第二團，蔣萬安表示，非常遺憾，今年確實打破了行之多年的慣例，他一直強調兩岸關係愈緊張，愈需要溝通跟交流，他5日在台北國際書展看到了“中研院”士楊儒賓提出要勇敢地溝通跟對話，找到兩岸更好的出路，所以路應該愈走愈多、欲走愈寬、開大門、走大路。



侯友宜則不受訪，僅說謝謝。