許淑華：民進黨政府若不歡迎陸客大可明說

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月7日電（記者 方敬為）福建、上海民眾原可在近期恢復赴台團體遊，兩地旅遊踩線團提出10日赴台考察申請，但陸委會堅持先循觀光小兩會討論。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，陸方在兩岸旅遊方面已遞出橄欖枝，並有具體行動，民進黨政府先前稱樂見兩岸對等開放，如今大陸放行了，卻仍技術性阻攔，若不歡迎陸客、不要兩岸交流大可明說，別讓觀光業者期待一再落空。



大陸文旅部1月17日宣佈將恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，據瞭解，兩地旅遊業者踩線團希望2月10日可以來台，上海團12人、福建團16人，來台預計停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入。



但陸委會對於相關申請尚未放行，仍堅持相關事宜先循“觀光小兩會”討論後再進行，台旅會、海旅會迄今仍尚未接觸溝通，也讓陸客來台踩線團是否能趕在2月10日來台出現變數，台灣觀光旅遊業者對此相當擔憂。



台灣觀光旅遊內需市場衰退，南投縣府觀光處統計，今年春節假期，大年初一到初五日月潭等7個風景區，總遊客人次163萬人次，比去年同期減少了47萬人次，日月潭的遊客數今年雖仍居冠，但也比去年銳減6.7萬人次。

