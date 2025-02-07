宜蘭若藍白合　郭正亮保證“立委”縣長雙贏

大罷免潮來臨，黃國昌說，“民眾黨絕對不會置身事外”。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／大罷免潮來臨，台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌日前表示，若民進黨執意要開戰，民眾黨勢必採取相對應的行動，屆時將列舉民進黨籍許智傑等不適任“立委”名單罷免。前“立委”郭正亮表示，只要宜蘭藍白合作，綠委陳俊宇很容易被罷免。宜蘭是藍白合一個很好的案例，雙方合作“立委”補選跟縣長選舉，保證“立委”、縣長都會當選。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在《亮話天下》網路直播節目中指出，黃國昌說，民眾黨絕對不會置身事外。他會到全台各地宣講，把不適任的、行為不檢的、院會投票偷跑的“立委”，直接點名發動罷免，比如點名許智傑。



郭正亮認為，宜蘭藍白合是個重大考驗，罷免如果勢不可擋，藍白也不要客氣。未來罷免戰，國民黨“立委”要能夠保住，還要教訓幾個民進黨“立委”，讓他們下台。



郭正亮點出，民眾黨可以跟國民黨合作，把民進黨“立委”陳俊宇罷免。宜蘭是一個很好的案例，黃國昌曾說陳琬惠是民眾黨選宜蘭縣長的最佳人選。如果民眾黨願意跟國民黨配合，可把陳俊宇罷免掉。陳俊宇當時選“立委”是三足鼎立的狀況，運氣好才當選。只要藍白合作，綠委陳俊宇一定被罷免。



郭正亮表示，接下來“立委”要補選，明年要選縣長，所以宜蘭是一個經典的案子。“立委”補選跟縣長選舉，就看藍白是不是可以合作。在罷免之後合作，把民進黨做掉，就會有補選“立委”的空間，然後明年縣長選舉繼續合作，保證“立委”、縣長都會當選。