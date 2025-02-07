白委吳春城壯世代攬標案11億　北檢立案調查

民眾黨委員吳春城。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／台灣民眾黨籍“立委”吳春城推動的“壯世代政策與產業發展促進法”，遭疑圖利、違反利益迴避。民進黨“立法院”黨團6日開記者會，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人爆料，吳春城將“壯世代”註冊為商標，已是商業行為，且其家族透過政府標案海撈11億元。台北地檢署已簽分“他字案”調查有無涉及貪瀆情形。



吳春城今日發3點聲明表示，歡迎司法檢驗，“但求公平公正，不要受政治力介入干預。”



吳春城近年來大力推動“壯世代”相關政策，同時創立“壯世代協會”並取得多項政府標案。此外，他直至去年底仍擔任“壯世代教科文協會”理事長，甚至提前註冊“壯世代”商標，引發利益輸送的質疑。



陳培瑜表示，媒體公關公司“爆米花”（爆米花數位資訊股份有限公司）以及“民意顧問”（民意傳播顧問股份有限公司）即屬於吳春城委員的“戰國策系統”之下，且負責人皆掛名為吳的妻子，控吳疑似為了藉此謀取私利，而非公共利益。



陳培瑜說，相關標案大約11億元，吳春城必須出面說明，之前開記者會吳春城說“壯世代教科文協會”不會參與政府標案，那請問其他公司呢？事實上，吳春城3日在記者會上稱嘉義標案是3年前，但吳在2024年上任後，壯世代教科文協會在嘉義的標案就拿超過800萬元，並非3年前的標案。



台北地檢署目前已正式介入調查，針對吳春城是否涉及《圖利罪》及《公職人員利益迴避法》展開偵辦。檢方將深入調查他與妻子名下公司的關聯、政府標案的發包過程，以及“壯世代”商標的使用是否涉及利益輸送。



吳春城今天稍早再度發出聲明，表示“不參與“中央政府”及所屬機關標案”，並強調商標將提供公益用途，無償使用。他強調自己願意接受檢驗，並且絕對有信心面對調查。

