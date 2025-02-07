台軍方偵獲大陸6枚空飄氣球　17機艦船繞台

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台“國防部”提供） 中評社台北2月7日電／台軍方今天表示，自6日上午6時至7日上午6時，偵獲大陸軍機9架次，均逾越台灣“海峽中線”進入西南空域，並偵獲大陸軍艦6艘、公務船2艘，總計大陸17機艦船持續在台海周邊活動，另有6顆大陸空飄氣球，台軍方嚴密監控與應處。



台軍方7日公布6枚大陸空飄氣球活動，第1枚於6日下午5時45分在基隆西北方80浬、高度1萬7000呎偵獲，晚間7時消失；第2枚於6日上午10時10分在基隆西北方70浬、高度1萬8000呎偵獲，上午11時消失；第3枚於6日上午10時5分在基隆西北方65浬、高度2萬呎偵獲，上午11時45分消失。



台軍方指出，第4枚於6日上午8時35分在基隆西南方100浬、高度1萬6000呎偵獲，上午9時25分消失；第5枚於6日下午4時55分在台中西北方80浬、高度1萬6000呎偵獲，晚間6時15分消失；第6枚於6日下午2時40分在台中西北方65浬、高度1萬8000呎偵獲，下午4時20分消失。



根據台軍方公布的解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，6日上午9時40分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲大陸軍機7架次主戰機及無人機，7架次均逾越台灣“海峽中線”進入西南空域。



台軍方另於6日上午10時至晚間8時10分於台灣西南空域偵獲大陸軍機2架次輔戰機。



台軍方指出，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。