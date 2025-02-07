李彥秀提告高嘉瑜惡意造謠美國房產

李彥秀委任律師提告高嘉瑜。(照片：李彥秀提供) 中評社台北2月7日電／前民進黨“立委”高嘉瑜質疑中國國民黨籍“立委”李彥秀在美國購置豪宅及持有綠卡。李彥秀也於昨日坦言不瞭解法令，道歉並願承擔責任，也批評高針對其他房產為烏龍爆料。李彥秀7日聲明已委任律師向士林地檢署提出告訴，惡意造謠歪風絕不可取。



李彥秀批評，高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，對其不實指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，不僅造成其他無辜第三人的傷害，她本人信譽受損，更嚴重浪費社會資源，關注高嘉瑜荒誕不羈的歌聲與鬧劇之中。



李彥秀指出，其過去隻身前往美國求學，經歷語言學校、社區大學的奮鬥，最後進入加州爾灣大學攻讀學位，過程中借住親戚家、借住朋友家，四處租屋，多年間，就更換了好多個住處，這幾乎是所有留學生共同經歷的奮鬥過程。



李彥秀批評，高嘉瑜將借宿租屋的“居住地址”，抹黑影射為“買賣加州爾灣的房地產紀錄”；不僅如此，高嘉瑜稱其曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她本人毫無關係，所有權人姓名也與她截然不同。



李彥秀表示，其財產申報上的“富勒頓房地”，高嘉瑜都可以聲稱未申報，顯然完全就是非常離譜的惡意爆料。信託問題，更凸顯高嘉瑜的惡質抹黑手段。高嘉瑜指控她在美國兩間房子，都是由秘密金庫“家庭信託基金”。但她爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。



富勒頓房子方面，李彥秀說，雖然是2021年購置，但是生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，而信託的兩間房子，早已在其財產申報當中揭露，高嘉瑜根本就是低級錯誤的爆料。高嘉瑜更造謠抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還清白。



李彥秀強調，“顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑”的歪風絕不可取，她將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，讓投機的行為遏止，讓無良的政客現行，讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。