呂秀蓮：刪千億很客氣　勸綠閉嘴快拿出政績

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／“立法院”日前三讀通過2025年度總預算，刪除新台幣2075億元，約6.6%，創下歷史新高，歲出降至約2.9兆元仍是史上最高，“行政院”等各機關不滿刪凍比例過大，發起文宣戰指施政將被嚴重影響。對此，呂秀蓮6日在網路節目表示，被刪減2075億元，還要扣掉撥補給台電的1千億元，實際上衹有刪1075億元，坦白講這很客氣了。



呂秀蓮質疑，政府編這麼多預算，但很多“部會”首長想做什麼事情，都沒人有印象。有權的人應該要叫下面閉嘴，政府要端出政績才能收回民心，這比罷免有意義。



根據《中時新聞網》報導，對於行政、立法對立，甚至互相喊出“倒閣”、解散“國會”，呂秀蓮6日在網路節目《新聞千里馬》表示，真的要給台灣一段時間休養生息，去年才剛選舉，明年還要選舉，今年又搞罷免，搞下去真的無窮無盡，老百姓會厭倦。



呂秀蓮認為，執政不管是多數少數，都該把國家大事、民生疾苦，一樣一樣來做，“編了那麼多預算，吵了半天，很多人都在問說：編那麼多預算到底要做什麼？”好像很久沒有聽到部長說要做什麼，現在誰是什麼部長她都不清楚、沒聽過他們講話，“內閣閣員”要做什麼事情，好像沒有人有印象。



呂秀蓮說，自己當過“立委”、桃園縣長，她分析此次3.1兆元的預算是史上最高，真正被刪減是2075億元，其中還要扣掉1000億元給台電的撥補，實際衹有被刪減1075億元，“坦白講從我做縣長到‘副總統′，‘立法院′本來就是要監督、減預算，這很客氣、不多了，提出3.1兆元實際只刪了1000多億元”。



對於“行政院”、民進黨團說窒礙難行、癱瘓國家，發起文宣戰，呂秀蓮說，不懂的人可以這樣講，但真正有權責在身的人，應該要叫下面的人“閉嘴、不要再這樣講下去”，趕快把政績拿出來給大家看，現在選民水準比候選人還高，施政有沒有效果，不只國際評比，台灣選民、學者專家也都在評比，這很多是在睜眼說瞎話，可能小編也不懂預算，只是照著上面指示寫，民眾也看不懂，



呂秀蓮也勸告，執政者要趕快端出政績，現在已經通過史上最高的2.9兆元，到底能做到什麼？明年有哪些能立竿見影的，拿幾樣出來做給大家看，這才能收回民心，比花心力搞大罷免的意義更大。